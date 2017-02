O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, urxiu á Xunta a convocar canto antes a oferta de emprego público en educación axustándose á taxa de reposición de 2016 (que permite cubrir o cento por cento de prazas perdidas produto de xubilacións ou falecementos), á que, posteriormente, podería sumarse unha orde "complementaria". Tamén pediu axilizar as oposicións en sanidade, dado que constitúe igualmente un servizo básico.

En rolda de prensa, o dirixente socialista denunciou a "chantaxe" política por parte da Xunta ao condicionar a OPE en educación e a posibilidade de activar ata 1.600 prazas en sanidade a que o PSOE apoie en Madrid os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), ademais de censurar as "ameazas" do Goberno central.

"Montoro, coa súa ameaza dos tribunais, está a tomar como reféns ás comunidades e aos cidadáns, porque falamos de servizos públicos, e tamén aos miles de persoas que preparan oposicións", subliñou Leiceaga, quen incidiu en que, se o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tivese "o peso que di ter" en Madrid, lograría que o Goberno estivese "en disposición" de atender as demandas de Galicia e outras comunidades.

En todo caso, advertiu que "só depende da Xunta" convocar oposicións e remarcou que, no caso da área educativa, ademais, hai que atender aos prazos, xa que se traballa "co horizonte" do inicio do novo curso. En educación, engadiu que nada impide ao Goberno autonómico convocar coa taxa de reposición da lei vixente.

"Pode e debe facelo no próximas tres semanas", urxiu Leiceaga, quen engadiu que o PSdeG "non se conforma" con este paso, que permitiría cubrir "o cento por cento das prazas perdidas", pero engadiu que sería "ir polo bo camiño" e, "se a presión política" logra que haxa un decreto que libere da taxa de reposición, poderíanse ampliar as prazas cunha convocatoria "complementaria".

Leiceaga, quen ligou a paralización das oposicións á "incapacidade política" de Feijóo, agregou que as "consecuencias" dunha orde complementaria chegado o momento, en termos de procedemento, serían "moi escasas", xa que "como moito obrigaría a reforzar os tribunais" de avaliación se se vise incrementada a matriculación ao haber máis prazas.

"EN MARZO", PARA IR "CON TEMPO"

Aínda que Feijóo situou en abril a data límite para a convocatoria en educación, Leiceaga advertiu que sería mellor, para poder garantir os prazos, que a convocatoria se efectuase "no próximas tres semanas".

Así mesmo, sinalou que, ante unha oferta complementaria, poderíanse acumular as probas. Ao tempo, lembrou que a normativa vixente permite cubrir o cento por cento das prazas perdidas no conxunto dos servizos da administración, polo que se poderían "concentrar" nas áreas básicas "prazas perdidas noutros servizos que non é necesario reforzar".

CHAMADA Á "RESPONSABILIDADE"

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, esgrimiu que "todos" os representantes políticos deben ser "responsables" e que é "difícil" e "non rigoroso" pretender que se aplique só o que "máis gusta" dunhas contas públicas.

Por iso, trasladou a necesidade de que se "comprenda" que non aprobar o PGE "ten consecuencias", á vez que chamou a todos a "traballar con responsabilidade" para que os orzamentos estatais sexan canto antes aprobados nas Cortes.

Sobre o punto concreto das prazas, subliñou que ve "complicado" impulsar as oposicións "sen respaldo normativo" nos termos nos que estaba previsto. En sanidade, por exemplo, Feijóo comprometeu ata 1.600 prazas se hai acordo co PSOE nos orzamentos e libérase a taxa de reposición. Pola contra, convocaranse a metade.

Así, Puy pediu que se impoña "o sentido común" e subliñou que "o que hai é que aprobar os orzamentos".

"Nestes termos hai que debater e non dicir que dos orzamentos aplíquese só que nos gusta. Non é rigoroso, sobre todo cando a actitude do Goberno de España é pactar o conxunto da norma orzamentaria para que se somen cuantos máis apoios na aprobación nas Cortes", resolveu.