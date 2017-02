A Fundación BBVA convoca o IV Bolsas Leonardo para impulsar proxectos persoais de investigadores

A Fundación BBVA abrirá o 1 de marzo a súa cuarta convocatoria destinada a apoiar proxectos individuais de investigadores e creadores, que pasa a denominarse 'Bolsas Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais', co obxectivo de potenciar os trazos que distinguiron esta iniciativa no conxunto do panorama español de financiamento do coñecemento e a arte, segundo informa a fundación.

A convocatoria diríxese a investigadores e creadores de entre 30 e 45 anos, e abarca nove grandes áreas de coñecemento dentro das Ciencias Básicas, o Medio Ambiente, a Biomedicina, a Tecnoloxía, as Ciencias Sociais, as Humanidades e a Cultura. Así, concederanse polo menos 55 bolsas en total, dotada cada unha delas cun máximo de 40.000 euros, cunha dotación global desta convocatoria é de 2.200.000 euros.

Neste sentido, a Fundación sinalou que a bolsa se concede no período intermedio da carreira do investigador co que "se lles permite facer realidade proxectos altamente innovadores e mesmo transgresores; se focaliza no estadio intermedio das súas carreiras; e ofrece unha ampla marxe de flexibilidade e liberdade aos seus destinatarios na elección e modelado dos seus proxectos".

Desta forma, as Bolsas Leonardo pretenden impulsar "ideas persoais de gran orixinalidade e alto potencial transformador nun amplísimo abanico de áreas, sen priorizar apriorísticamente ningunha delas, desde as ciencias básicas á creación literaria e a música". Ademais, os seleccionados disporán de altos graos de liberdade para usar os recursos asignados no marco do desenvolvemento do proxecto.

O programa parte do suposto de que a interdisciplinariedade, capaz de integrar o dominio ou versatilidade nun determinado campo do saber ou da práctica social co diálogo e encontro cos conceptos, perspectivas e ferramentas doutras áreas, constitúe a mellor base da innovación hoxe, segundo apuntou a Fundación BBVA.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Os solicitantes deben ser investigadores ou creadores culturais con residencia en España -de calquera nacionalidade-, e de entre 30 e 45 anos de idade, que acrediten unha traxectoria particularmente innovadora en ciencia, tecnoloxía ou en creación artística e cultural. A convocatoria está aberta tanto a expertos ligados ao ámbito académico ou de organismos e institucións públicos, como a profesionais do mundo da empresa, autónomos ou freelance.

Os proxectos presentados poderán ter unha duración de entre 6 meses e 18 meses. As solicitudes para as Bolsas Leonardo poderán presentarse entre o 1 de marzo e o 27 de abril de 2017 a través da aplicación dispoñible en 'www.fbbva.es'.

O proceso de asignación das bolsas será levado a cabo por comisións avaliadoras compostas por expertos de cada área, que elaborarán un ranking das solicitudes, valorando a partes iguais tanto a traxectoria previa do solicitante como a orixinalidade e interese do proxecto a desenvolver. A resolución da convocatoria farase pública non máis tarde do 30 de xuño de 2017.

Por último, a entidade indicou que os seleccionados na presente convocatoria ampliarán a rede de excelencia formada polos case 200 investigadores e creadores que xa recibiron, a título individual, o apoio da Fundación BBVA desde 2014.

O perfil medio dos integrantes desa comunidade de excelencia é o de persoas ao redor dos 40 anos, na súa maioría cunha ampla experiencia internacional pero que, polo desfavorable contexto do mercado de traballo nun dilatado período, en moitos casos carecían, no momento de acceder á convocatoria, dunha posición laboral estable.