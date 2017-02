Educación convoca 682 prazas para que o alumnado mellore as súas competencias en lingua inglesa

A Consellería de Cultura anunciou este luns a convocatoria de 682 prazas para que o alumnado de ESO e Bacharelato mellore as súas competencias en lingua inglesa en estancias lingüísticas.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este luns esta convocatoria, cuxo prazo de solicitude estará aberto do 28 de febreiro ao 27 de marzo, con axudas a través das que a consellería sufragará entre o 87,5 e o 50% do custo das estancias que realice o alumnado beneficiario.

Non caso do alumnado de 1º e 2º de Bacharelato, convócanse 92 prazas, en réxime residencial na Comunidade Autónoma de Galicia, de estancia dunha semana e con profesorado nativo. Non caso do alumnado de ESO, convócanse 590 prazas en réxime residencia, de estancias de dúas semanas con profesorado nativo.

Para obter as bolsas, os candidatos terán que estar a cursar ESO ou Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinos de réxime xeral, durante o curso 2016-2017, en Galicia.

Ademais, deberán ter unha nota mínima na área ou materia de lingua estranxeira (inglés) de 'Ben' ou 6 no curso 2015/2016, así como ter superadas todas as materias nese mesmo ano académico. Os criterios para o baremo, puntuación e determinación das achegas familiares serán a nota media do expediente académico no curso 2015/2016 e a renda per cápita da unidade familiar.

O propósito desta iniciativa, enmarcada no Plan de Potenciación das Linguas Estranxeiras, non é só que o alumnado asistente aprenda un idioma estranxeiro, senón que o poña en práctica durante todo o día nas diversas actividades que está previsto que se realicen, nas que se inclúen competicións deportivas, xogos, talleres, excursións ou veladas nocturnas.