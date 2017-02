O PSdeG celebrou este luns que o Goberno "traballe con dilixencia" para resolver "os bloqueos que eles mesmos crearon" no AVE a Galicia, e pediu cumprir cos compromisos adquiridos (como a variante de Taboadela). Tamén En Marea, demandou que se realicen os "investimentos" sen "xogar coas expectativas" dos galegos, mentres o PP valorou que haxa datas e cifras "realistas".

Manifestárono tras ser preguntados pola información que publica 'La Voz de Galicia' en relación a que xa se achou unha solución para as dificultades que afectaban o tramo que máis condicionaba o fin da obra, o percorrido entre Portocamba e Cerdedelo. Segundo o diario, tan só quedarían así por liquidar algúns problemas noutro trazado próximo a Lubián.

En rolda de prensa, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, asegurou que lle parece "ben" que os membros do Executivo central traballen "coa máxima dilixencia" para "resolver os bloqueos que crearon". "Se un bota unha ollada ás noticias, tiñan que ver coa revisión de prezos que pediron algunhas empresas e as súas cobros", resaltou.

Por iso, subliñou que lle parece "ben" que se "traballe" e incidiu en que as datas que agora aparecen "empezan a ser un pouco máis realistas", tendo en conta que "se fala de finais de 2019 e non de 2018". Iso si, remarcou que "non se fala" da variante Taboadela-Ourense, "o tramo decisivo".

Así, pediu que "se fale tamén deste tramo", ao seu xuízo "imprescindible" para poder concretar a chegada do AVE a Galicia. Pola contra, advertiu, "haberá un tramo que non terá esa condición".

"OPORTUNISMO POLÍTICO"

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, atribuíu ao "oportunismo político" o suposto desbloqueo, a preguntas dos xornalistas en rolda de prensa. Ao seu xuízo, o Ministerio de Fomento vinculou con "cuestións técnicas" o atraso da chegada do AVE a Galicia pero está a utilizar este tema como "instrumento de chantaxe".

Así, pediu que se cumpran os prazos e "materialícense" os investimentos comprometidos. "Que se deixe de xogar coas expectativas dos galegos", remarcou, antes de reclamar unha rede ferroviaria "solvente" en Galicia, tanto no apartado convencional, para vertebrar unha cidade "única", como no ámbito da alta velocidade.

Á súa vez, a portavoz do BNG na Cámara, Ana Pontón, declinou unha valoración sobre este asunto, ao querer centrar a súa mensaxe este luns na loita contra a violencia machista despois de convocar aos medios de comunicación para trasladar as propostas dos nacionalistas neste ámbito.

O PP DEFENDE AS "DATAS REALISTAS"

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, ve "razoable" que o Ministerio fixar datas "realistas" e cun horizonte "adaptado á realidade" dunhas obras "complexas" como son as da alta velocidade galega. Así será posible, remarcou, articular un calendario "realista" para trasladar aos cidadáns en relación a unhas obras que xa sufriron atrasos "durante demasiado tempo".

"Paréceme ben que se actualice con realismo as cifras e o importante é que haxa compromiso e acábense canto antes", resolveu.