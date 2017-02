A comisión de peticións do Parlamento Europeo escribiu á comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para solicitar "que se realice unha investigación exhaustiva e independente" do accidente do tren Alvia acaecido en Angrois en xullo de 2013, e que ocasionou 80 mortes e máis de 100 feridos.

Esta reclamación prodúcese despois da comparecencia dunha representación da plataforma de vítimas do sinistro, o pasado 24 de xaneiro en Bruxelas. Alí, o portavoz da asociación, Jesús Domínguez, sinalou as normas que supostamente incumpriu o estado español en materia de seguridade ferroviaria, motivo ao que os afectados atribúen os falecementos.

Tras escoitarlles, a presidenta da comisión de peticións, Cecilia Wikström, clamou pola realización dunha investigación independente que esclareza todas as causas detrás do descarrilamento na curva da Grandeira, á marxe do descoido do maquinista, que circulaba a velocidade excesiva quilómetros antes da estación de Santiago.

Agora, un mes despois, a plataforma recibiu unha carta de Wikström, á que tivo acceso Europa Press. Nela, a responsable desta comisión da Eurocámara pon en coñecemento dos afectados polo accidente a existencia dun debate despois da comparecencia.

"Esta comisión decidiu, tras un debate, escribir á comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para solicitar que se realice unha investigación exhaustiva e independente do accidente acaecido en Galicia en 2013", dilles.

O obxectivo, indica, é que "as conclusións deste informe sirvan para recomendar medidas para mellorar a seguridade dos servizos ferroviarios en Europa".

Na súa misiva, Cecilia Wikström refírese a Domínguez para informarlle de que a comisión seguirá examinando as súas peticións "axiña que" como dispoña de "a información solicitada".

O 24 de xaneiro, ademais de Domínguez e Teresa Gómez-Limón --que expuxo unha denuncia por suposta publicidade enganosa en relación co servizo de alta velocidade--, interviñeron un representante da Comisión Europea e outro da Axencia Ferroviaria Europea.

REUNIÓN CON CIUDADANOS O MÉRCORES

En paralelo, a Plataforma Vítimas Alvia 04155 continúa a súa rolda de contactos con membros do Congreso dos Deputados, despois de que os recibise o socialista Odón Elorza a semana pasada.

Leste mesmo mércores, ás 16,30 horas, reuniranse con Fernando Navarro, deputado de Ciudadanos por Illas Baleares e portavoz da formación na comisión de Fomento.

A asociación esixe a apertura dunha comisión de investigación parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas e a conformación doutra comisión de carácter técnico que elabore un novo informe, para substituír o feito pola CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), duramente criticado por Europa.

Tras o rexeitamento de PP e PSOE en anteriores ocasións na Cámara Baixa, agora albergan "certa esperanza" nun cambio de postura dos socialistas, sobre todo tras coñecer as iniciativas promovidas por Elorza.