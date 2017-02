A CIG-Industria acusou ao Grupo Cortizo de enriquecerse á conta das "abusivas condicións" ás que somete aos seus traballadores, aos que "obriga a superar as horas da xornada" e non respecta "os descansos obrigatorios".

Así o denunciou o sindicato nun comunicado, no que asegura que a empresa "non paga as horas extra" e "mesmo" fai acudir aos traballadores "ao seu posto para recuperar horas perdidas en caso de problemas con materiais ou a maquinaria, chegando mesmo a restar cantidades dos salarios cando se produce na maquinaria derivado do seu uso constante".

Neste sentido, o secretario comarcal da CIG-Industria Compostela, Benedicto Blanco, lembrou que a xornada anual máxima no convenio do metal son 1.760 horas e que entre o final dunha xornada e o principio da seguinte deben pasar, como mínimo, 12 horas.

"Con todo, mandan vir aos traballadores sen que se cumpra o descanso o que, ademais de repercutir na súa saúde, pode comportar riscos laborais para eles mesmos e para os seus compañeiros", denunciou o sindicalista.

O secretario comarcal de CIG-Industria sinala que tamén se aplica "unha distribución irregular da xornada", con cambios frecuentes de quendas, "sen ter en conta os perceptivos descansos e sen ser informados coa suficiente antelación, non podendo así planificar a súa vida a curto prazo e con agravante de que as horas extra son recompensadas ou son pagadas en negro moi por baixo do seu valor", indicou.

Por todo iso, a CIG criticou que ao Grupo Cortizo gústelle "expor os seus logros e beneficios" mentres "esconde o trato vexatorio que ten coa maioría dos seus traballadores".