A patronal pontevedresa advertiu este luns de que "se non hai un cambio de actitude" na Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), a Confederación de Empresarios de Pontevedra podería pedir a súa baixa da organización galega ou unha "suspensión temporal".

Así o manifestou o presidente da CEP, Jorge Cebreiros, durante unha rolda de prensa na que recoñeceu a difícil relación da organización pontevedresa coa patronal galega. "Non nos gustou como se presentou ás eleccións, a última hora e vulnerando un pacto", sinalou, en alusión a Antón Arias, e mostrou tamén o seu desgusto cos nomeamentos da dirección galega, ou coa intención de que sexa un consultor externo o que aborde a modificación dos estatutos da organización.

"Se non hai un cambio de actitude, podería ocorrer que Pontevedra pida a súa suspensión temporal", afirmou, e sinalou que, en todo caso, esa decisión será debatida polo Comité Directivo da CEP. Así mesmo, engadiu que "igual o que pasa é que a CEG non representa" aos empresarios da provincia de Pontevedra.

Cebreiros tamén criticou as declaracións de Antón Arias, na que sinalaba a necesidade de subir salarios, e advertiu de que "non se pode dicir isto alegremente" e "hai que ter coidado", porque cando fixo estas consideracións "estaban a negociarse 13 convenios".

PROBLEMAS ECONÓMICOS DA CEG

Con respecto aos problemas económicos da patronal galega, Jorge Cebreiros apuntou que "historicamente ten débedas por erros que se cometeron hai 17 anos". A ese respecto, sinalou que a CEG debe tomar medidas, porque "o anterior presidente non tomou ningunha" e as de agora "xa estaban aprobadas".

En todo caso, o presidente da CEP advertiu de que "un plan de viabilidade non pode pasar só por asinar unha hipoteca", e aseverou: "Hai que mandar, se non, es un irresponsable e non mereces estar nese cargo".

BALANCE DA CEP

Na comparecencia deste luns, Jorge Cebreiros fixo balance do ano 2016, que cualificou como "moi duro" e que acabou cunhas perdas duns 300.000 euros, a pesar das medidas de aforro adoptadas (revisión de débedas, aforros relativos a provedores, axustes de persoal e outras) previstas no Plan de Viabilidade.

Segundo apuntou, a CEP ten unha situación "saneada" e os problemas económicos deriváronse da caída de ingresos, especialmente en materia de formación e polos proxectos presentados nas concorrencias tanto europea, como nacional ou autonómica, e que "non se resolveron". "En 2017 resolveranse e empezaranse a ver resultados", aclarou.

Á marxe da actividade de 2016, o presidente da CEP subliñou que a organización seguirá traballando nas mesmas liñas, con especial fincapé na cooperación transfronteiriza e no impulso ao AVE Vigo-Ourense-Madrid por Cerdedo.

Con respecto a esta cuestión, e á xornada celebrada pola patronal pontevedresa relativa ás infraestruturas ferroviarias, con presenza dos secretarios de Estado de Infraestruturas de España e Portugal, Jorge Cebreiros recoñeceu que botou "de menos" a algúns grandes empresarios da provincia e de Galicia.

OUTRAS "PREOCUPACIÓNS"

O presidente da CEP manifestou tamén a "profunda preocupación" dos empresarios da provincia por dúas cuestións: a deslocalización de empresas ao norte de Portugal, e os problemas de competitividade do Porto de Vigo.

Con respecto ao primeiro, a organización solicitou un informe xurídico á Xunta para saber se Portugal está a facer uso de fondos europeos para incentivar o asentamento de empresas no seu territorio ou se se trata de axudas irregulares. En canto ao Porto, lamentou que a terminal olívica non actúe de forma "competitiva nin intelixente", e subliñou que o porto de Leixôes non só conta con grandes investimentos, senón que tamén ten a vantaxe de que o "lobby portugués" traballa ao seu favor en Bruxelas.

Finalmente, Cebreiros referiuse, a preguntas dos medios, ao conflito con algunhas das asociacións empresariais da provincia, que impugnaron o proceso electoral que el gañou hai dous anos. Nese sentido, sinalou que "houbo un cambio drástico" tras un ano "no que o diálogo foi difícil", e xa todos os membros da Confederación "traballan unidos".