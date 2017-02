Regresan ás súas casas os desaloxados pola rotura dunha tubaxe de gas no Barco de Valdeorras (Ourense)

Os veciños do catro bloques evacuados á primeira hora deste luns como consecuencia da rotura dunha tubaxe de gas na Avenida Deputación do Barco de Valdeorras (Ourense) puideron regresar ás súas casas tras repararse a avaría e despois de que os técnicos da empresa de gas comprobasen que non hai risco algún para a súa seguridade.

Ao redor dunha vintena de persoas foron desaloxadas dos edificios máis próximos á zona na que ás 8,40 horas deste luns produciuse a rotura da canalización do gas por parte dos obreiros que estaban a realizar obras nesta rúa.

Tras informar os grupos GES de Emerxencias, a Policía Local e os Bombeiros procedeuse ao corte inmediato da subministración e a acordoar a zona cun cinto de seguridade de cen metros.

A zona mantívose acordoada durante catro horas, durante o tempo que os técnicos da empresa de gas tardaron en arranxar a avaría e comprobar que non había restos de gas que puidesen supor un risco para a saúde dos veciños. Como medida de precaución tamén se prohibiu a circulación de vehículos.

O incidente tamén provocou a evacuación inmediata da gardaría instalada nun dos edificios e na que só se atopaban 12 pequenos debido a que a maioría non acudira hoxe ao centro por ser luns de entroido.

A propia gardaría foi a que se puxo en contacto cos familiares e "a evacuación produciuse en cuestión de minutos", confirmaron fontes do consistorio.

O Concello tamén confirmou que Servizos Sociais puxo en marcha un operativo para ofrecer resgardo tanto aos pequenos como aos veciños desaloxados que non tivesen onde acollerse durante o tempo que a zona estivo acordoada. Finalmente este servizo non foi necesario.

O retorno dos veciños aos seus fogares produciuse a partir das 12,30 horas, despois de que os técnicos da empresa de gas comprobasen que non había concentración de gas no interior das vivendas, a pesar de que o suceso tivo lugar nunha tubaxe ao aire libre.