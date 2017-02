A empresa Kaleido reproba a folga da estiba e di que liberalizar permitirá ao Porto vigués recuperar toneladas

O director xeral da multinacional do sector loxístico asentada no Porto de Vigo Kaleido, Xoan Martínez, apuntou que a folga anunciada polos estibadores "non é a maneira de afrontar un cambio que xa se estaba demorando moito", como é a liberalización do sector, e avanzou que na dársena olívica o novo modelo permitirá "recuperar moitas toneladas".

Tal e como manifestou este luns ao ser cuestionado por este tema, as empresas loxísticas ven "con moitísima preocupación" a situación, xa que a estiba e desestiba son "unha parte fundamental da capacidade que teñen os portos para importacións e exportacións", e a mobilización afectará o "comercio exterior de España e Galicia".

Neste marco, pediu "cabeza fría" para que a economía española, e dentro dela a galega, "non sexa unha damnificada máis". "Pensamos que non é a maneira de afrontar un cambio que xa se estaba demorando moito", insistiu sobre a folga.

Neste sentido, explicou que o Decreto Lei da reforma da estiba portuaria supón "un cambio de modelo da estiba" que fai que o sector, "no canto de estar adscrito a unha normativa nun rango de non competitividade, pase a un de competitividade".

"O cambio é brutal sobre todo para as empresas que exportan e importan, que pasan a solicitar un servizo liberalizado no canto dun que está encorsetado na forma de traballar, que é anacrónica e non tan competitiva", sostivo.

De feito, engadiu que a diferenza para as empresas "será moi grande" tanto en termos tarifarios como de tonelaxe, ante o que augurou que cun novo modelo liberalizado, o Porto de Vigo podería "recuperar moitas toneladas que se marcharon nesta última década".

KALEIDO

O director xeral de Kaleido realizou estas declaracións durante unha visita do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ás instalacións da empresa no Porto vigués, onde puxo en valor os investimentos que a compañía realiza tanto en Galicia como en Angola, Brasil, México e China.

Martínez, que remarcou que a multinacional viguesa reforzou o seu investimento en Angola para potenciar o transporte por ferrovía, ademais de por rodovía, valorou a axuda e colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e transmitiu a súa intención de que no futuro a súa relación teña continuidade.

Pola súa banda, o conselleiro subliñou que Kaleido é unha empresa líder no sector da loxística e referente en innovación e internacionalización, e destacou as aceleradoras que desenvolve no ámbito pesqueiro, a 'Fishing Accelerator'; e no sector loxístico, a 'Logistic Tech Accelerator', que se empraza en San Francisco e na súa segunda edición recibe o apoio da Xunta.

Finalmente, Conde sostivo que Galicia ten "potencial para gañar competitividade" e ten "capacidade" para ofrecer solucións no campo da loxística, sendo unha comunidade autónoma "relevante neste sector pola súa posición geoestratégica na fachada atlántica".