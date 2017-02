Detido un veciño de Pontevedra tras tratar de darlle un cabezazo a un axente cando ameazaba a clientes dun local

Axentes da Policía Nacional detiveron a un veciño de Pontevedra de 41 anos e con antecedentes policiais tras tratar de darlle un cabezazo a un axentes cando ameazaba a clientes e empregados duns establecementos hostaleiro.

Segundo informou a Comisaría de Pontevedra, este veciño de Pontevedra de 41 anos con antecedentes policiais foi detido como presunto autor dun delito de atentado a axente da autoridade e daños no vehículo policial.

Os feitos sucederon na tarde do día 25 de febreiro sobre as 16,25 horas, segundo relatan as mesmas fontes policiais, cando se recibiu unha chamada no 091 na que se alertaba da presenza dun individuo "moi alterado" nun establecemento hostaleiro que ameazaba aos clientes e empregados.

Por iso, axentes dirixíronse ao lugar e observaron como o individuo se atopaba "moi agresivo" e tirábase ao chan para impedir o acceso ao local. Cando se dispuñan a identificarlle comezou a proferir insultos e ameazas aos policías.

O presunto agresor atopábase "fóra de si", segundo concretan as mesmas fontes, e tratou de darlle un cabezazo a un dos axentes que logrou esquivar.

Unha vez detido por atentado a axente da autoridade e durante o seu traslado a dependencias policiais, o individuo, segundo destaca a Policía, "foi dando patadas e puñadas a torto e a dereito, causando múltiples daños no vehículo policial, ademais de continuar proferindo ameazas cara aos axentes".

Ao baixarse do vehículo policial propinoulle unha patada no ventre a un dos axentes. Os policías detiveron ao presunto agresor por un delito de atentado a axente da autoridade e daños.

Unha vez tramitado o correspondente ateigado policial, o detido foi posto a disposición da autoridade xudicial.