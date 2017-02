Investigan a un home que abandonou o lugar dun accidente tras parar un coche en Carballedo (Lugo)

A Garda Civil investiga a un condutor de 52 anos que abandonou o lugar onde sufrira un accidente con outro vehículo no municipio de Carballedo (Lugo) tras parar o coche dun veciño e foise a casa dos seus sogros. O individuo deu posteriormente positivo no test de alcol e drogas.

Segundo informa o Instituto Armado, ás 17,25 horas do domingo no quilómetro 65 da estrada N-540 (Lugo-Ourense), no termo de Carballedo, lugar de Bustelo, produciuse un accidente de circulación consistente na colisión de dous vehículos.

O condutor dun deles, e "ante o asombro do outro implicado", segundo relatan as mesmas fontes procedeu a tentar parar algún dos vehículos que transitaban polo lugar para abandonar o mesmo, ata que pasou por alí un veciño, o cal accedeu a trasladalo no seu coche.

Unha vez presente no punto do sinistro unha patrulla de axentes do Destacamento de Tráfico de Monforte se personó alí a que dixo ser a esposa do condutor que abandonara o lugar, o cal resultou ser un veciño de Taboada de 52 anos. Posta en contacto co seu marido, este sinalou que se atopaba en casa dos seus sogros.

Unha patrulla do Subsector de Tráfico de Lugo se personou na casa onde se atopaba o condutor fuxido e, tras entrevistarse co mesmo, procederon a realizarlle o test de alcol e drogas arroxando, no que deu positivo en alcol --duplicou a taxa-- e detectouse a presenza de THC, cocaína e opiáceos no seu organismo.

Por estes feitos procedeuse a comunicarlle a condición de investigado como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria.