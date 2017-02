O BNG propón que todo home con orde de afastamento deba usar unha pulseira ante o aumento dos feminicidios

O BNG propón que todos os homes aos que se lles impuxo unha orde de afastamento teñan que usar unha pulseira como medida para tratar de garantir a protección das mulleres que sofren a violencia de xénero.

Segundo destacou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, en rolda de prensa, iso permitiría unha "resposta rápida" en caso de detectarse que houbo quebrantamento da dita orde de afastamento.

Nunha comparecencia para avanzar algunhas das iniciativas que exporán os nacionalistas na comisión creada no Parlamento para tratar de acabar con esta secuela, Pontón mostrou a súa indignación ante o incremento dos "feminicidios" no inicio do ano. E é que son xa 15 mulleres asasinadas en dous meses, segundo chamou a atención.

"Que pasaría se no Estado español asasinasen a 15 deputados en dous meses? Como reaccionaría o Goberno?", preguntouse. "Cun minuto de silencio? Con declaracións rituais?", proseguiu, antes de resolver que "seguro que non".

Así as cousas, alarmou polo "clima de impunidade" ante tal situación e concluíu que, na súa opinión, ante a gravidade dos feitos, "se hai que declarar un estado de excepción, que se declare". "Esa mensaxe de que isto é inevitable non o compro", profundou.

MÁIS PROPOSTAS

Neste escenario, o BNG chamou a, en primeiro lugar, "recoñecer o fracaso das medidas de protección", posto que en Galicia, segundo afirmou, os datos son "reveladores".

Con cifras de 2015, apuntou que foron 1.564 as solicitudes de ordes de protección, cun 40% delas denegadas (máis que a media estatal).

O uso de medios telemáticos (pulseiras) ditaminouse en 22 casos de 930 ordes de afastamento en vigor, segundo agregou. E advertiu, a continuación, que seguen sendo asasinadas mulleres con ordes de afastamento, "mesmo en lugares públicos" como hospitais e residencias.

Ante a "escalada" de crimes machistas, propuxo a utilización de pulseiras sempre que haxa orde de afastamento. "Hai material dispoñible", segundo resaltou, ao cifrar nunhas 3.000 as pulseiras das que dispón o Estado, e a existencia de 797 en uso. Esta, ao seu xuízo, sería unha medida "eficaz" e "que se pode articular".

En segundo lugar, cuestionou a avaliación do nivel de risco, que actualmente se realiza a través dun programa informático. Un sistema, avisou, que "non funciona", polo que avogou por substituílo por equipos "multidisciplinares" nos que interveñan os xulgados e "sen perder nin un minuto".

Unha terceira idea do Bloque para tratar de frear os asasinatos de mulleres a mans dos seus compañeiros ou excompañeros é o incremento de recursos, pois as partidas que destinan tanto a Xunta como o Goberno central son, na súa opinión, "pequenas".

En concreto, os 5 millóns do Executivo galego, segundo contrapuxo, son menores que os 9 para a Cidade da Cultura ou os 7 para persoal eventual e de gabinete.

En cuarto posto, Ana Pontón viu "urxente" dotar de medios e persoal cualificado aos xulgados de violencia de xénero, e en quinto termo referiuse a a publicación das axudas para as vítimas.

Neste apartado, acusou á Xunta de estar "a incumprir" unha lei e o acordo do Parlamento alcanzado neste ámbito, a proposta do Bloque. "Estamos a acabar febreiro e a orde non foi publicada", censurou, mentres reclamaba "non demorar máis" a publicación das axudas.

ACORDOS

Neste sentido, a preguntas dos xornalistas, Pontón mostrouse partidaria a chegar a acordos na Cámara autonómica na loita contra a violencia de xénero, tras as bases sentadas no Pazo do Hórreo. O máis "importante", segundo incidiu, é que estes acordos "sexan útiles" e "materialícense".

Con todo, opinou que "desde xa" os gobernos, tanto o estatal como o galego, deben "porse a traballar", pois son eles os que poden tomar medidas e os acordos parlamentarios "non lles eximen" da obrigación de garantir a protección das mulleres que denunciaron sufrir violencia machista.