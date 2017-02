Os consellos consultivos de CyL e Galicia reforzan as súas liñas de colaboración

Os consellos consultivos de Castilla-León e de Galicia reforzarán a partir de agora as súas liñas de colaboración, así como o intercambio de experiencias como máximos órganos consultivos das administracións nos seus respectivos ámbitos territoriais.

Así quedou de manifesto este luns con motivo da vista institucional que realizou ao Consello Consultivo de Castilla-León, con sede en Zamora, o presidente do Consultivo galego, José Luís Costa Pillado, cuxa sede se atopa en Santiago de Compostela.

Durante o encontro mantido co presidente do órgano de control castellanoleonés, Mario Amilivia, debateuse sobre diversos aspectos de funcionamento, non só da función consultiva, senón tamén da faceta engadida que desempeña o Consultivo autonómico como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais, mediante o cal se está depurando a contratación pública da rexión.

Neste sentido, Mario Amilivia entregou ao seu homólogo galego a doutrina xurídica acuñada polo Consello Consultivo, cuxa lei de creación (Lei 1/2002, de 9 de abril) cumpre precisamente agora 15 anos, e tamén a doutrina do Tribunal de Recursos, que tramitou neste cinco anos desde a súa posta en marcha preto de 450 recursos e ditado 400 resolucións, por un montante global de 3.300 millóns de euros.

O Consello Consultivo aprobou en 2016 un total de 513 ditames, camiño xa no seu rexistro histórico dos 14.000 ditames.

Ao encontro mantido na sede zamorana do órgano de control externo das administracións sumáronse os conselleiros Francisco Ramos e José I. Sobrini.

Mario Amilivia subliñou que o Consultivo ten prevista unha activa participación nas próximas Xornadas Nacionais de Consellos Consultivos, cuxa organización correrá a cargo este ano do Consello Consultivo de Galicia.

O encontro institucional completouse cun percorrido polas principais dependencias da sede, situada na praza da Catedral de Zamora.