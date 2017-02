Galicia, por baixo da media europea en índice de competitividade

A Comunidade de Madrid e o País Vasco son as dúas únicas rexións españolas situadas por enriba da media europea no Índice de Competitividade Rexional da Unión Europea, segundo os datos publicados este luns pola Comisión Europea, mentres que Galicia sitúase por baixo pero a pouca distancia.

Europarlamento, o Parlamento Europeo en Bruxelas

Madrid, no posto 83 das 263 rexións sometidas a exame por Bruselas é a rexión española con mellor posición no conxunto da UE, seguida de País Vasco (119), que tamén aproba, e de Navarra (148) e Cataluña (153), estas dúas últimas xa por baixo da media comunitaria.

Por baixo do media pero aínda a pouca distancia, colócanse tamén as comunidades autónomas da metade norte do mapa, Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Aragón, Castella-León e tamén a Comunidade Valenciana.

A metade sur, con todo, con Andalucía, Murcia, Estremadura e Castilla-La Mancha ofrecen peores rexistros, como tamén o fan as illas Baleares, o arquipélago canario e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

MAPA INTERACTIVO

Como novidade este ano, a Comisión Europea lanzou un mapa interactivo que permite coñecer en detalle os resultados de cada rexión e comparalos cos territorios veciños ou de características similares. Con este índice, o Executivo comunitario quere medir como de "atractiva e sustentable" é a contorna que ofrece cada rexión ás empresas e cidadáns para que se instalen no seu territorio.

Para iso, sérvese de once indicadores que van desde motores "básicos" para a economía como a estabilidade macroeconómica, a sanidade e a educación, ata a dimensión máis avanzada que atribúen á innovación, pasando por claves para a eficiencia, como a eficiencia do mercado laboral e a formación superior.

Londres e arredores é, no plano europeo, a rexión que obtén a puntuación máxima de 100 puntos e que lidera o índice de competitividade rexional, por diante da tamén británica Berkshire (97,67), a holandesa Utrecht (97,63) e Estocolmo (97,21).

España non é o único país onde os resultados deste índice recolle grandes diferenzas entre a capital e o resto de rexións do país. Bruxelas ve con "certa preocupación" a disparidade, pero non con alarma, segundo fontes comunitarias, que tamén apuntan o impacto da crise económica sobre todo nos países do sur e a tendencia á recuperación na maioría de rexións.

"Empézanse a ver cambios, hai poucas rexións do sur nas que se segue deteriorando a situación", explicaron as fontes, sobre a saída da crise das rexións europeas.