O aviso laranxa polo temporal no mar proseguirá este martes na costa galega

A borrasca localizada no Atlántico norte manterá este martes o temporal no mar na Comunidade galega por ondas que puntualmente superarán o sete metros no litoral norte e fortes refachos de vento nas primeiras horas.

Así o reflicte o Boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, que sinala que durante todo o martes o aviso será laranxa na Mariña luguesa e no noroeste da Coruña por mar combinado de sete a oito metros, con ondas que poden superar o oito metros no extremo norte ao principio da xornada.

Mentres, o aviso manterase laranxa no litoral de Pontevedra e no oeste da costa coruñesa por mar combinado de seis a sete metros, que quedará de cinco a seis metros ao final da xornada.

Ademais, ata as 6,00 horas deste martes o aviso é amarelo por refachos de vento máximas superiores aos 80 quilómetros por hora no noroeste da provincia da Coruña.