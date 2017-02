Lídia Senra reclama na UE que Cuntis (Pontevedra) inclúase no mapa galego de áreas con risco de inundación

A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Lídia Senra, pediu na Unión Europea (UE) que o municipio pontevedrés de Cuntis sexa incluído no mapa galego de áreas con risco potencial significativo de inundación (Arpsi).

Así o demandou nunha iniciativa rexistrada na Comisión Europea, na que denuncia o "deixamento" da Xunta nesta materia e pide á institución europea que inste á Administración autonómica a tomar medidas fronte ás continuas crecidas do río Galo.

No texto, Senra explica que os veciños de Cuntis levan máis de 20 anos reclamando unha solución para as crecidas do río Galo e dos seus afluentes, un problema que se agravou coa construción da variante da estrada N-640, que deixou un desaugadoiro do río insuficiente para o caudal.

"Hai tamén rúas con serios problemas na rede de sumidoiros e non se fai correctamente a separación de augas pluviais e fecais que chegan á EDAR, o que agrava, ademais, os problemas ambientais", sinalou a eurodeputada.

Neste sentido, a eurodeputada asegurou que a inundación das canles fluviais provoca anualmente cuantiosos daños materiais nas casas e establecementos comerciais.