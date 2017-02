Últimas semanas para solicitar as bolsas para estancias de cooperación para o desenvolvemento da USC

A USC mantén aberta ata o 15 de marzo para o seu alumnado a convocatoria de bolsas a Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) para realizar unha estancia de cooperación para o desenvolvemento dun a tres meses en países do Sur.

Os PCR son unha iniciativa posta en marcha hai anos pola institución compostelá que pretende mellorar os perfís profesionais do alumnado en materia de cooperación, complementándoo cunha experiencia práctica en terreo.

Estes proxectos, que deben estar encadrados nalgún axente de cooperación para o desenvolvemento, poderán ser de carácter técnico (saneamento, hidráulica, construción e rehabilitación) socio-educativo, sanitario, de desenvolvemento comunitario, de empoderamento feminino ou de capacitación de técnicos locais.

Para solicitar esta bolsa débese cursar ou estar a cursar algunha formación organizada polo Servizo de Participación e Integración Universitaria (SEPIU) no seu programa de formación continua neste curso; nacer despois do 1 de xaneiro de 1991; e contar con formación no campo da cooperación ao desenvolvemento e a participación social. Ademais, valorarase a capacidade para convivir e traballar en equipo en ambientes culturais e económicos diferentes.

As bolsas consistirán nunha axuda para os gastos da viaxe, un seguro con cobertura de accidentes, enfermidade e responsabilidade civil, as vacinas e os gastos derivados da obtención do visado no caso de que fose necesario.