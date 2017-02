O cupón do ONCE do 9 de marzo estará dedicado ao poeta Eduardo Pondal no centenario da súa morte

O ONCE presentará este mércores, 1 de marzo, na sede da Real Academia Galega (RAG) na Coruña o cupón do 9 de marzo que estará dedicado ao poeta Eduardo Pondal con motivo do centenario do seu falecemento.

Segundo avanzou a organización, o cupón será presentado polo delegado territorial do ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; e o presidente da Fundación Eduardo Pondal, Xosé Lois García Carballido.

Tamén acudirán o xerente da fundación, José María Varela Martínez, e o presidente do Consello Territorial do ONCE en Galicia, Carlos Fernández Lamigueiro.

Cinco millóns e medio de cupóns do ONCE lembrarán por toda España a figura poética de Pondal, autor de 'Os pinos', cuxas primeiras estrofas son a letra do Himno de Galicia.