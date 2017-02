O PPdeG destaca a actividade parlamentaria nos 125 días de lexislatura, co debate de máis de 420 cuestións

O portavoz do Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, destacou a actividade rexistrada na Cámara nos 125 días da actual lexislatura, co debate de 420 cuestións, tanto no pleno como en comisións que funcionan no Pazo do Hórreo.

En concreto, 228 destes debates foron de control e 185 de impulso ao Goberno galego, dos que máis do 70 por cento, segundo relatou o dirixente popular, debatéronse a iniciativa dos grupos da oposición.

Puy destacou a aprobación dos orzamentos galegos e lembrou que o pleno celebrou oito sesións nas que se debateron un total de 170 cuestións, das que o 75 por cento foron a iniciativa da oposición (135).

Ademais, tratáronse 65 iniciativas de impulso e 98 iniciativas de control ao Goberno. Neste punto, Puy destacou que, das 20 proposicións non de lei aprobadas, oito eran dos grupos da oposición 40 por cento). Un total de cinco foron aprobadas por unanimidade.

No que respecta ás comisións parlamentarias, Puy dixo que se debateron 251 cuestións, das que 130 foron de control ao Goberno e 120 proposicións non de lei. Ademais, súmase a aprobación, a semana pasada, do regulamento do Consello de Contas.

"VARIAS OPOSICIÓNS"

Por outra banda, preguntado pola actividade da oposición, destacou que presentou iniciativas construtivas tanto en pleno como en comisións.

Iso si, precisou que el, "máis que de oposición falaría de varias oposicións". Así, aludiu a que os distintos carecen de "puntos en común" máis aló da crítica ao Goberno e aos populares. Con todo, concluíu que aí se asenta a "pluralidade" do Parlamento.