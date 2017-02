O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou o "compromiso" do Executivo galego coa sanidade pública e o saneamento das rías na súa visita ao concello de Malpica de Bergantiños (A Coruña).

En concreto, puxo como exemplos o novo centro de saúde de Buño e a Edar de Malpica, nun caso cunha sanidade pública "renovada" e co saneamento das augas. No que se refire ao novo centro de saúde, manifestou, na súa visita a esta infraestrutura, que mellorará a calidade da Atención Primaria.

Ademais, sinalou que supón unha nova "peza" no proceso para a modernización e mellora da sanidade galega que, segundo dixo, está a levarse a cabo. Respecto diso, lembrou que a Xunta construíu, mellorado ou ampliado 42 centros de saúde desde 2009.

En relación á Edar, o titular do Executivo galego resaltou que esta infraestrutura solucionará as carencias no saneamento da zona dando servizo a máis de 7.000 habitantes. A nova Edar conta, ademais, cun tratamento biolóxico que limita a emisión de contaminación microbiolóxica ao medio.

NOVA SENDA PEONIL

Na súa intervención, Feijóo aludiu, ademais, ás actuacións en materia de saneamento e abastecemento nesta comarca. Entre estas actuacións, citou as obras da Edar de Malpica para, entre outros obxectivos, a eliminación de verteduras no extremo leste da praia de Area Maior e a súa incorporación á rede xeral de Malpica.

No acto, Feijóo anunciou, ademais, a adxudicación nos próximos días dunha nova senda peonil no concello cun investimento de 600.000 euros.