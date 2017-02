A Deputación de Lugo colabora coa Festa do Oso de Salcedo e achega 4.000 euros para a súa promoción

A Festa do Oso de Salcedo, que se celebra este luns de entroido na Pobra do Brollón, contou este ano coa colaboración da Deputación de Lugo, que contribuíu á promoción da "tradición histórica" mediante unha achega económica dun total de 4.000 euros.

Nesta ocasión, segundo informou a institución provincial nun comunicado, acudiron á festividade o presidente da Deputación, Darío Campos, e o deputado de Relacións Institucionais, Álvaro Santos Ramos.

Neste evento, Campos destacou a importancia de que as institucións "colaboren con este tipo de celebracións para que teñan continuidade no tempo". Así mesmo, afirmou que esta é unha celebración histórica "que mantén con vida a tradición e á pequena parroquia de Salcedo".

O presidente da Deputación tamén aproveitou a ocasión para lembrar o recoñecemento internacional co que conta esta festividade, posto que "existe unha réplica do traxe do Oso de Salcedo no Museo Internacional da Máscara e o Entroido de Brinche (Bélxica)".

TRADICIÓN DA CELEBRACIÓN

Esta festa, que se celebra anualmente no luns de entroido, simboliza a fecundidade das mulleres e a chegada da primavera. Segundo a Deputación, esta é unha das celebracións máis relevantes da Ribeira Sacra xa que atrae a máis de 3.000 persoas á parroquia de Salcedo.

A tradición consiste en que o Oso de Salcedo, un personaxe vestido con peles e cuberto cunha máscara, persiga aos visitantes pintándoos con cinzas, barro e carbón. Este conta coa axuda de máis dunhas ducias de "criados".