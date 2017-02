O número de nais solteiras por elección triplicouse en Galicia no últimos cinco anos, segundo IVI Vigo

O número de mulleres que desexaban ser nais solteiras usando esperma de doante triplicouse no últimos cinco anos en Galicia, segundo informou a clínica de reprodución asistida IVI Vigo, que concretou que a maioría delas son mulleres residentes na cidade olívica e con idade media de 38 anos.

En concreto, a clínica cifra o incremento nun 234 por cento desde 2012, período en que a media de idade "non variou significativamente". "Cando a muller sente a ameaza do reloxo biolóxico, sobre os 40 anos, e quere ser nai pero non ten parella, é o momento no que se expón a maternidade en solitario", explica o director de IVI Vigo, Elkin Muñoz.

Neste contexto, a clínica lembrou que un estudo que elaborou xunto á Universidade de Sevilla concluía que as mulleres que queren ser nais solteiras teñen "alta autoestima, unha destacable satisfacción vital e, en xeral, un bo equilibrio emocional".

"Podemos dicir que estas mulleres están a ser pioneiras, mostrando á sociedade unha nova forma de entender a familia e a crianza. Sen dúbida, están a romper barreiras", remarcou a responsable da unidade de apoio emocional de IVI Vigo, a doutora Ana Izquierdo.

Neste ámbito, IVI Vigo e a Asociación Nais Solteiras por Elección organizaron para este martes unha charla gratuíta --baixo inscrición-- dirixida a nais solteiras ou mulleres que valoren selo, para abordar con elas os aspectos relacionados con este modelo de maternidade e crianza.