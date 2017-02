Condenado a 11 anos de prisión un ferrolán por abusar da súa filla e por tenencia de pornografía infantil

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña condenou a un home, veciño de Ferrol, a 11 anos e 9 meses de prisión por dous delitos continuados de abusos sexuais e outro de tenencia de material pornográfico infantil, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O tribunal considera probado que o acusado abusou durante anos da súa filla e, en diversas ocasións, dunha amiga da menor. A Sala condénao tamén a indemnizar á súa filla en 65.000 euros, cantidade que os maxistrados consideran proporcionada "tendo en conta os padecimientos da vítima prolongados ao longo de varios anos".

A iso, suma "o feito de que fose o seu pai biolóxico, a victimización secundaria á que foi sometida a denunciante, e o daño que necesariamente ten que producirse no desenvolvemento persoal e sexual dunha persoa que durante tantos anos é vítima de abusos sexuais ocasionados precisamente pola persoa que a ten que protexer". Para a amiga fixa unha indemnización de 5.000 euros.

No xuízo, o home, que comezou, segundo a Fiscalía, os abusos cando a súa filla tiña seis anos, negou as imputacións. Unicamente, admitiu que, nalgunha ocasión, castigouna deixándoa en roupa interior nunha habitación polas súas malas notas.

O PROCESADO NEGOU OS FEITOS

Así, a preguntas do Ministerio Público, rexeitou que realizase tocamentos á súa filla ou que lle obrigou a masturbarlle ou a realizarlle unha felación. Na mesma liña, negou realizar tocamentos a unha amiga da súa filla, que pasou un tempo na súa casa tras un accidente.

Con todo, si admitiu que pechaba a porta cando, segundo explicou, realizáballe as curas nunha perna. A preguntas da Fiscalía, dixo que o facía para que o seu fillo maior non vise á moza que, de acordo coa súa explicación, tiña o pantalón baixado para que el puidese facerlle as curas.

Segundo o Ministerio Público, os abusos cara á súa filla producíronse cando esta tiña entre seis e 11 anos, entre os anos 2003 e 2008 e, posteriormente, entre os anos 2009 e 2010 cando a menor contaba xa con 12 ou 13 anos. En 2012, producíronse os tocamentos cara á amiga da súa filla.

COMPARECENCIA ANTE OS MEDIOS DO CONDENADO

Pola súa banda, o home compareceu este luns en rolda de prensa en Ferrol, onde se declarou "inocente" e asegurou que a denuncia é unha "vinganza".

Arturo García, que foi condenado pola Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña por dous delitos continuados de abusos sexuais e outro de tenencia de material pornográfico infantil, avanzou tamén que recorrerá a sentenza ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Tras coñecerse o fallo, Arturo García compareceu ante os medios para asegurar que todas as acusacións vertidas contra el "son falsas" e asegurou que todo se debe "a unha vinganza", que empezou cunha denuncia dun policía nacional retirado, E.L.G. "Ameazoume e logo convenceu á miña filla para que me denunciase", asegurou.

Na súa comparecencia, o home asegurou que a relación coa súa filla sempre foi "moi difícil" debido a que ela "consumía" e "roubaba". "Mesmo teño un fillo no cárcere porque os roubos que ela facía comíaos el", indicou.

Así mesmo, indicou que a mozo se escapaba de casa "de cando en vez". "Íase de maneira voluntaria e eu fixen todo o posible por quitala da droga, pero non fomos capaces e só a policía recomendoume darlle a emancipación para evitarme problemas", sinalou.

Ademais, tras sinalar que a tivo que "ir buscar á comisaría" en varias ocasións, asegurou que ela mesmo "mantivo unha relación sentimental" con outro dos seus fillos, o seu medio irmán --fillo dunha relación anterior do home--.