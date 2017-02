O grupo municipal Marea de Vigo reclamou este luns "unha función máis activa" do Consello Social da cidade, que non sexa só convocado "ao arbitrio" do alcalde, e que non se limite a ser un mero "escaparate" de posicións do goberno local.

Así o trasladou o portavoz municipal de Marea, Rubén Pérez, tras coñecerse a convocatoria do Consello para o próximo 2 de marzo, co tema "AVE directo a Vigo por Cerdedo" como único punto da orde do día. Segundo este grupo, hai "moitos temas que deberían ser abordados, como a situación da industria viguesa, a deslocalización que está a sufrir o sector da automoción, ou mesmo temas vinculados co sector ferroviario".

Segundo lembrou, nos últimos meses ocorreron "feitos moi importantes" como deslocalizacións, tanto de investimento como de produción, da industria auxiliar de automoción, ou dificultades no Porto como a marcha de Maersk a Marín e os problemas do PIF, feitos que "xustificarían convocar o Consello, pero nada se fixo".

Marea tamén lamentou a "función escaparate" deste órgano, e puxo como exemplo a última convocatoria, para falar dos orzamentos de 2017, unha reunión que resultou "inútil" ao seu xuízo, porque "ningunha das propostas que os axentes sociais poderían facer íanse a ter en conta, ao estar previamente deseñados" eses orzamentos.