O portavoz do grupo provincial do PP na Deputación da Coruña, Agustín Hernández, denunciou "atrasos" na concesión de subvencións a entidades deportivas da provincia.

En rolda de prensa, xunto á deputada Mariel Padín, explicou que o Boletín Oficial da Provincia (BOP) resolveu de forma definitiva no mes de decembro as axudas correspondentes ao ano 2016 a pesar de que, segundo expuxo, as bases foron aprobadas en novembro de 2015.

"Necesitaron un ano para poder resolver o expediente", denunciou o deputado popular quen cualificou de "nefasta" a xestión nesta materia. Ademais incidiu en que as entidades "necesitan as subvencións" para planificar os seus desprazamentos e facer fronte a gastos como a compra de material.

Por outra banda, dixo que, respecto ao ano pasado, "acumúlase un atraso de tres meses" na convocatoria do actual exercicio. "Así que tememos que o cobro das axudas do exercicio 2017 vai para longo", expuxo Hernández. Por iso, instou a "axilizar" este proceso e non pór "máis trabas" á actividade de case 750 entidades.