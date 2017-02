A Consellería de Facenda replicou á petición do PSdeG de que apure a convocatoria de oposicións, con especial fincapé na de educación, axustándose á taxa de reposición de 2016, que a Xunta traballa cos "prazos normais e habituais" para aprobar a oferta pública de emprego (OPE).

"A Xunta aprobará a OPE unha vez que constate que se dan as condicións de seguridade xurídica necesarias, en beneficio sempre dos opositores", trasladou Facenda, na súa resposta aos socialistas.

Así, subliñou que as oposicións afectan o traballo dos opositores e da propia Administración, polo que teñen que "convocarse e desenvolverse nas máximas condicións de seguridade xurídica".

Devandito isto, esgrimiu que "a maioría das comunidades, incluídas as gobernadas polo PSOE", declinan aprobar polo momento as ofertas de emprego porque recoñecen que, dada a ausencia de Orzamentos Xerais do Estado , non se dan as condicións de seguridade xurídica necesarias.

"RISCOS XURÍDICOS"

Por iso, Facenda asegura "non entender" que o PSOE propoña "algo que rexeitan a maioría das comunidades por non ter seguridade xurídica" e que pida que se someta aos opositores galegos a "riscos xurídicos" que os socialistas "con responsabilidade de goberno" non admiten "para os seus cidadáns".

"Os opositores galegos necesitan as mesmas condicións de seguridade xurídica que o resto de opositores de España, porque non son menos que eles", gabia.