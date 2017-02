Nueva Pescanova prevé alcanzar unhas vendas axustadas de 1.445 millóns e un Ebitda de 139 millóns en 2020

Nueva Pescanova prevé alcanzar en 2020 unhas vendas do grupo axustadas de 1.445 millóns de euros, cun crecemento do 8% no período 2016-2020, e de lograr un resultado bruto de explotación (Ebitda) axustado de 139 millóns de euros, o que suporá un incremento nese período do 23%, segundo informou a compañía á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, a multinacional subliñou que este Plan Estratéxico 2020 está suxeito a conseguir un "reequilibrio patrimonial" de Nueva Pescanova e por tanto do Grupo Nueva Pescanova.

Desta forma, a firma reiterou que este plan está condicionado á capitalización do 35% do pasivo financeiro de Nueva Pescanova, que lle permitiría ter unha estrutura de capital sólida.

Nueva Pescanova, que pechou o exercicio 2016 con 'números vermellos' de 37 millóns de euros, prevé que con este plan económico e a capitalización, o resultado neto mellore en 38 millóns no período 2017-2020, e sairía de perdas en 2018, cando rexistraría un beneficio de 10 millóns de euros.

O plan demostra unha aposta pola marca, a innovación, a seguridade alimentaria e a frescura dos seus produtos para construír unha ambición comercial que da prioridade a canles e especies con percorrido en cada mercado. Ademais, inclúe un obxectivo de redución de custos.

Doutra banda, a compañía sinalou que o plan estratéxico leva asociado un capex de mantemento de 65 millóns de euros e outro adicional de 60 millóns de euros, composto por un investimento de 43 millóns de euros na renovación da frota e outros 17 millóns de euros para investimentos asociados ao plan.

Neste período, Nueva Pescanova prevé a construción de Pescanova Biomarine Center, no que investirá 4,5 millóns de euros, para situarse á vangarda da mellora continua e da comercialización rendible e sustentable de especies de cultivo.