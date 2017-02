Trasladan ao hospital a dúas persoas intoxicadas por inhalación de fume ao arder un almacén en Valdoviño (A Coruña)

Dúas persoas foron evacuadas na tarde deste luns ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, tras rexistrarse un incendio nunha vivenda de Valdoviño (A Coruña). As dúas vítimas resultaron intoxicadas por inhalación de fume.

Segundo informou o centro de atención a emerxencias do 112 Galicia, a casa na que se declarou o incendio está situada en O Castro, na parroquia de Pantín. O lume calcinou por completo o baixo da vivenda, destinado a almacén. Tamén afectou a un galiñeiro anexo.

Foi un particular o que alertou do incendio ao 112 Galicia ás 16,45 horas desta tarde. O CAE 112 informou aos bombeiros de Ferrol e ao GES de Mugardos. Tamén se alertou a Urxencias Sanitarias do 061, Protección Civil, Policía Local e Garda Civil.