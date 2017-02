Cortados os accesos ao faro de Malpica (A Coruña) por unha avaría nun aeroxerador eólico

Os accesos ao faro de Malpica (A Coruña) foron cortados por mor dun fallo nun aeroxerador eólico. Segundo informou o 112, o muíño perdeu o control do freo das aspas.

Os responsables do parque eólico puxéronse en contacto co 112 Galicia ás 13,00 horas para informar a situación.

A central de emerxencias informou de que, segundo explicaron, a consecuencia da forza do vento, as aspas do eólico estaban a virar sen control, o que podería provocar algunha situación de risco.

Con estes datos, o persoal da central de emerxencias do 112 alertou aos bombeiros de Carballo e ao GES de Ponteceso. Tamén se informou a Protección Civil, á Policía Local e á Garda Civil.

Os efectivos mobilizados procederon ao acordoado da zona mentres non se solucione o incidente.