A Comisión Sectorial do Cerco reuniuse este luns para analizar as alegacións a realizar ás resolucións do Ministerio de Pesca de cara ás campañas de sardiña e anchoa que comezan este mércores, 1 de marzo.

Segundo informou a Europa Press o portavoz de Acerga --a asociación maioritaria do cerco galego--, Andrés García, unha das principais medidas pasa pola petición de incrementar o tope de sardiña durante os meses de verán ata 6.000 quilos por barco e semana. Actualmente, está asignados 3.000 quilos por barco e semana, unha cifra que tamén se pide revisar á alza.

Outra das demandas busca "unha solución" para poder pescar máis anchoa na zona IXa, ao Sur de Fisterra, xa que Galicia só contan co 1,14% das posibilidades de pesca, fronte ao 98,86% que acumulan os pescadores do Golfo de Cádiz.

No tocante á anchoa do Cantábrico, se aposta por un incremento do Total Admisible de Captura (TAC) dispoñible no segundo semestre do ano, de forma que pase do 10% ao 15%, así como dun incremento proporcional dos topes.

A este encontro en Santiago acudiu a directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, e neste Xunta e sector acordaron remitir alegacións conxuntas ao Ministerio, segundo informa o Goberno galego.

XARDA E XURELO

Todo iso á espera de que o Goberno publique a repartición de cota por barco para a xarda e o xurelo. Aquí mantense o acordo alcanzado o ano pasado entre a Consellería do Mar e o sector para fixar unha cota mínima de xurelo para todas as embarcacións en función das súas toneladas de arqueo.

Pola súa banda, os cerqueiros agrupados en Acerga prevén facer unha distribución das súas cotas cun tope de 60 caixas -cada unha ten 14 quilos- por tripulante e día.