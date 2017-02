O Goberno adxudica por 416.300 euros a explotación de interceptores xerais da marxe dereita da Ría de Ferrol

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente autorizou a adxudicación, por 416.300 euros, do contrato de servizos de explotación dos interceptores xerais da marxe dereita da Ría de Ferrol, na Coruña.

Segundo explicou o Ministerio nun comunicado, a empresa adxudicataria foi Viaqua, Xestión Integral de Augas de Galicia, S.A.O., cun prazo dun ano e dúas posibles prórrogas de seis meses cada unha, ata un período máximo de dous anos.

As obras teñen como obxectivo completar o sistema de saneamento e depuración dos municipios de Ferrol e Narón, e solucionar a afección que sobre a Ría de Ferrol xera a vertedura de augas residuais ao longo de toda a súa marxe dereita.

O Executivo estatal destacou que a actuación, cun investimento total de 54,3 millóns, divídese en cinco tramos, 'A Malata-Gándara', 'A Gándara-Cadaval', 'Estación de regulación de O Porto', 'Río Inxerto', e 'Tramo Cadaval-Neda'.

A situación actual das obras e a adxudicación do novo contrato de explotación permitirá que o Ministerio, a través de Acuaes, comece a realizar as conexións das redes de rede de sumidoiros de Ferrol e Narón ao novo sistema de saneamento ao longo do mes de marzo, de forma que en abril estéase enviando cara á Edar o 98% do caudal de augas residuais que se xeran na área urbana ao que da servizo o novo sistema de saneamento.