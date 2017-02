A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, afirmou que apoia "as decisións da Deputación de Lugo", tras a volta de Manuel Martínez ao grupo socialista e a asunción da vicepresidencia.

Preguntada, ademais, sobre as solicitudes para que se levante o expediente aberto a Martínez --suspendido de militancia--, Cancela dixo que "non é competencia da xestora galega" senón da federal. "Nós non temos ningunha capacidade competencial para decidir respecto diso", profundou.

"Esta xestora apoia as decisións da Deputación de Lugo. Entendemos que as decisións que adopta o seu presidente e os compañeiros que están no órgano de dirección provincial son pensando na xestión ordinaria, en poder facer formulacións que favorezan á cidadanía de Lugo, e nese sentido non teño máis nada que engadir", sinalou.

Con todo, avogou por "separar dúas cuestións": por unha banda a da xestión dunha institución, "que está para deberse á cidadanía"; e por outro as do ámbito interno e orgánico, "que teñen que seguir o seu curso".

Respecto diso disto último, apuntou non ter "ningunha noticia distinta do que existía ata agora", polo que declinou facer "ningunha valoración". "Porque non teño noticias de que cambiase a súa situación, como suspendido", finalizou.

EXPLICACIÓNS

Por outra banda, cuestionada sobre se cre que se está informando adecuadamente deste cambio de posición á sociedade, Cancela opinou que se está facendo un "traballo moi importante" na provincia de Lugo, mediante a visita de agrupacións, e non identificou, por iso, "ningunha ausencia de explicación".

O novo vicepresidente da Deputación de Lugo, Manuel Martínez, avanzou este luns que deixará o colexio no que imparte clases en Becerreá, onde é alcalde, para centrarse nos seus labores no ente provincial e no Concello.