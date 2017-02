A Xunta destacou que nove de cada dez galego que acudiron aos dispositivos de atención primaria (un 90,1%) e tamén dos que foron ingresados en hospitais (94,7%) valoraron como "boa ou moi boa" a asistencia dispensada en ambos os casos.

Nun comunicado, a Consellería de Sanidade sinalou que estas cifras sitúan á sanidade galega en catro puntos porcentuais por encima da media global do Sistema Nacional de Saúde (SNS), segundo recolle o Barómetro Sanitario que dada ano pública o Ministerio de Sanidad.

Nesta liña, subliñou que a maioría dos cidadáns galegos, máis de dous de cada tres, consideran que o sistema sanitario funciona "bastante ben ou ben" aínda que necesite cambios. A enquisa, ademais, segundo apuntou, reflicte que o 70% dos enquisados valoran positivamente o seu funcionamento en Galicia, un rexistro case que catro puntos porcentuais superior ao global do SNS, que rexistra un 66,1%.

Ademais, a Xunta tamén indicou que os galegos prefiren, cada vez con máis contundencia, a sanidade pública sobre a privada. Así, en atención primaria, o 83% prefire a pública (82,4% en 2015), sendo a media do Sistema Nacional de Saúde do 69,6%. Respecto das consultas en atención especializada, o 67,7% dos galegos prefire a sanidade pública, sendo a global do SNS do 57%.

No que respecta á hospitalización, o 84% da cidadanía galega prefire a pública (77,9% en 2015), sendo a cifra global do 68,1%.