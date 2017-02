A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, opinou que o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, "tamén ten que responder respecto diso" da situación dos socialistas neste Concello, cun concelleiro menos dos electos desde a renuncia o pasado mes de maio dunha dos seus edís, que non foi, polo momento, substituída.

Preguntada respecto diso nunha rolda de prensa, Cancela lembrou que "no seu momento" trasladou que faría "os contactos necesarios". "E fíxenos. Agora non é unha cuestión que corresponda ao ámbito de decisión da dirección do partido en Galicia", destacou.

Así, ao seu xuízo, "hai unha cuestión que se está esquecendo e é que o propio alcalde de Santiago tamén ten responsabilidade en que a normativa que se refire a a composición do pleno municipal, que se cumpra".

"Se hai un concelleiro que non toma unha decisión de tomar ou non a acta, o alcalde ten que velar polo funcionamento normal do propio organismo que está a rexer. Tamén ten que responder respecto diso", subliñou.

Deste xeito, apostou por "que sexa o propio alcalde o que requira ao concelleiro para pedirlle cal vai ser o seu posicionamento definitivo, porque afecta a toda a corporación municipal".