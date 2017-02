Críticas ao borrador de Directrices da Paisaxe por permitir tendidos de alta tensión en espazos protexidos

A plataforma As Mariñas Sen Alta Tensión denuncia que a futura lei de Directrices da Paisaxe permite a instalación de tendidos de alta tensión mesmo en espazos protexidos de especial interese ambiental, social e paisaxístico, vulnerando o Convenio Europeo da paisaxe.



Por iso, pon a disposición da veciñanza e dos colectivos das Mariñas coruñesas e de todo o país un modelo que facilita a presentación de alegacións ao borrador desta lei que está en período de alegacións. O prazo remata este xoves 2 de marzo.



A plataforma, que naceu a raíz do proxecto de Red Eléctrica Española (REE) de instalar unha subestación e o correspondente tendido entre Abegondo e A Coruña e que afecta á Reserva da Biosfera Mariñas coruñesas-Terras do Mandeo, lamenta a falta de interese respecto da ameaza mostrado desde o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) AS Mariñas-Betanzos sobre o que non ten noticias si presentou ou vai presentar alegacións ás Directrices.



A través das redes sociais dende hai unhas semanas a plataforma facilita a ligazón á páxina da Xunta onde se poden presentar de forma telemática as alegacións.

Estación eléctrica con liñas de alta tensión