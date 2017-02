O Xulgado de Instrución número dous de Ponteareas (Pontevedra), que se fixo cargo do caso pola morte dun neno de 12 anos que se precipitou este luns desde un edificio da localidade, traballa coa hipótese de que no falecemento "non tivo intervención ningunha outra persoa".

Así o comunicou este luns o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que indicou que a comitiva xudicial, que se atopa en funcións de garda, desprazouse ata o lugar do cadáver para autorizar o levantamento do cadáver.

Tal e como informaron a Europa Press fontes do CAE 112 Galicia, sobre as 15,30 horas deste luns un particular alertou de que un neno caera cara á Praza da Perillana desde o alto dun edificio; concretamente desde o domicilio familiar, situado na sexta planta, segundo especificou a Policía Local.

O 112 avisou do ocorrido aos Bombeiros de Ponteareas, á Policía Local, á Garda Civil, e a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazou unha ambulancia. Ademais, mobilizáronse psicólogos Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (Gipce) para atender aos achegados do menor.