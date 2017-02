O disfrace co que se presentou o papagaio Ravachol, emblema do Entroido na cidade de Pontevedra, critica ao Goberno Central, ao Ministerio de Industria e ás empresas eléctricas por impor "unhas taxas de luz abusivas e inxustas" que, segundo a representante da Irmandade de Ravachol, María Simal, "impídelle a el e a moitos veciños poder quentar minimamente os seus fogares".

A praza da Peregrina, ante a recreación da botica de Perfecto Feijóo, foi o escenario ata onde os integrantes da Irmandade de Ravachol --lucindo traxes e vestidos de inspiración decimonónica-- transportaron a esta figura de gran tamaño, ataviado cun mandilón, un contador de luz e un cartel coa lema 'O tarifazo'.

A pesar da choiva, numeroso público acudiu á presentación da vestimenta do emblema do Entroido pontevedrés, que ata a súa incineración o vindeiro sábado, percorrerá as rúas e as prazas do centro da cidade.

Un ano máis, María Simal destacou que Ravachol leva "pícaro, burlón e irreverente, alegre pero crítico". Na súa intervención, a portavoz da Irmandade explicou que o corpo do papagaio chega "tiritando" e coas plumas "conxeladas", mentres as empresas eléctricas e os seus consellos de administración "cheos de políticos, énchense de gañar diñeiro sen importarlles o resto da sociedade".

Así, fixo un chamamento á cidadanía para "levantar a voz" e que "os políticos e as empresas sen escrúpulos deixen de someter" á cidadanía e permitan á poboación "vivir cun mínimo de dignidade".