TURISMO.- A Xunta destaca o papel das películas e documentais na promoción do Camiño de Santiago

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou este luns o papel das películas e documentais na promoción nacional e internacional do Camiño de Santiago durante a preestrea de 'Juan Antonio Corbalán: O Camiño de Santiago remata non Obradoiro'.

Nava Castro puxo en valor este traballo documental co que, segundo indicou, o Río Natura Monbus Obradoiro contribuirá a difundir os valores do Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo nos mercados nacional e internacional.

A responsable de Turismo de Galicia lembrou a boa experiencia do ano pasado, na primeira edición do proxecto, coa participación do exjugador da NBA Terry Porter, que percorreu as últimas etapas do Camiño Francés e que dirixiu ao mercado estadounidense.

Conforme indicou, agora é a quenda de Juan Antonio Corbalán, toda unha lenda europea, que escolleu o Camiño Primitivo para a súa peregrinación, unha ruta que tras a súa declaración como Patrimonio da Humanidade incrementou o número de camiñantes que a escollen.