A costa galega rexistra na tarde deste luns ondas de máis de 8 metros

As boias situadas en cabo Vilán e cabo Estaca de Bares, na provincia da Coruña, rexistraron na tarde deste luns ondas de 8,2 e 8,3 metros de altura, respectivamente, segundo os datos rexistrados por Portos do Estado ás 20,00 horas.

Estas ondas coinciden a activación do aviso laranxa, do que informou a Dirección xeral de Emerxencias, por mor dun temporal costeiro que afecta o litoral de toda a comunidade a partir deste luns e que se manterá durante a xornada do martes.

Así o reflicte o Boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, que sinala que durante todo o martes o aviso será laranxa na Mariña luguesa e no noroeste da Coruña por mar combinado de sete a oito metros, con ondas que poden superar o oito metros no extremo norte ao principio da xornada.

Mentres, o aviso manterase laranxa no litoral de Pontevedra e no oeste da costa coruñesa por mar combinado de seis a sete metros, que quedará de cinco a seis metros ao final da xornada.

Ademais, ata as 6,00 horas deste martes o aviso é amarelo por refachos de vento máximas superiores aos 80 quilómetros por hora no noroeste da provincia da Coruña.