As choivas afectarán esta semana ao norte do país e as temperaturas baixarán o fin de semana

Varias frontes traerán esta semana precipitacións en gran parte do norte do país, especialmente na costa noroeste e intervalos de ventos fortes nalgunhas zonas da Península. Ademais, as temperaturas manteranse ata que comecen a baixar de face ao fin de semana, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Neste sentido, o portavoz do AEMET, Rubén do Campo, sinalou a Europa Press que nos próximos días tamén se producirán "refachos moi fortes de vento no norte de Galicia, área cantábrica, Sistema Ibérico e interior de Cataluña".

En concreto, este martes o paso dunha fronte atlántica traerá nubes e choivas no extremo norte peninsular, norte de Castilla-León e alto Ebro, con precipitacións máis intensas no norte de Galicia, litoral cantábrico e noroeste de Navarra.

Así mesmo, estas choivas poderán estenderse en forma débil a puntos dispersos do terzo norte, Sistemas Central e Ibérico, con menos probabilidade canto máis ao sur. En Canarias estará nubrado pola mañá no norte das illas, sen descartar algunha choiva débil ocasional, e pouco nubrado no sur, tendendo todo o arquipélago a intervalos de nubes altas.

O portavoz indicou que a cota de neve atoparase entre os 1100/1300 metros en montañas do norte peninsular, cambiando ao longo do día a 900/1600 metros.

Pola súa banda, o mércores prevense posibles néboas matinais no interior peninsular e temperaturas diúrnas en descenso na península, sobre todo o Cantábrico oriental e en zonas de montaña, onde poderá ser localmente notable. No noroeste peninsular estará nubrado ou cuberto polo paso dunha fronte atlántica, con precipitacións débiles na contorna de Galicia, máis intensas no litoral atlántico, onde non se descarta que puidesen ser localmente persistentes.

Tamén se darán intervalos nubrados no resto da metade noroeste peninsular e o norte das Illas Canarias occidentais, tendendo a despexar en xeral. Mentres, pouco nubrado ou despexado no resto, con algunhas nubes de evolución en horas centrais no terzo este interior peninsular.

CALIMA EN CANARIAS E XEADAS PENINSULARES

Ademais, o AEMET prevé probable calima en Canarias e temperaturas diúrnas en aumento nas illas, tamén aumento dos termómetros no sur de Mallorca e podendo ser localmente notable, no interior das vertentes atlántica e cantábrica peninsulares. Así mesmo, espéranse xeadas débiles en Pireneos e, puntualmente, en zonas de montaña da metade norte e serras do sueste.

O xoves a axencia prognostica que o noroeste peninsular estará nubrado ou cuberto polo paso dunha fronte atlántica, con precipitacións débiles no oeste de Galicia, máis intensas no litoral atlántico.

Ademais, con pouca probabilidade, poden estenderse de forma débil a puntos dispersos de Asturias e León. Tamén se esperan intervalos nubrados en parte do resto do terzo norte peninsular, tendendo a nubes altas excepto en Pireneos.

Igualmente, en Baleares pouco nubrado ou con intervalos de nubes baixas e en Canarias pouco nubrado ou con intervalos no norte das Illas Canarias occidentais de máis relevo, predominando os ceos despexados no resto. No resto do país espéranse ceos despexados con temperaturas en aumento e a cota de neve estará contorna aos 1600/1900 metros no oeste da Cordilleira Cantábrica.

Así mesmo, do Campo adiantou que o venres outra fronte deixará precipitacións na maior parte da vertente atlántica e chegaría aos Pireneos, sendo probablemente fortes ou persistentes no oeste de Galicia.

Así mesmo, podería nevar en zonas de montaña da metade norte. Mentres, na área mediterránea haberá un predominio de pouco nubrado excepto no seu parte norte peninsular. En Canarias estará nubrado no norte, con probables precipitacións nas illas de máis relevo, e pouco nubrado no sur.

DESCENSO DE TEMPERATURAS

As temperaturas iniciarán un descenso, máis acusado na metade occidental peninsular, con xeadas débiles en Pireneos e, puntualmente, noutras zonas de montaña da metade norte e serras do sueste.

Tamén se prevé un predominio de ventos de compoñente sur, virando a compoñente oeste ao paso da fronte, con intervalos de forte nos litorais galego e cantábrico, e con refachos moi fortes en zonas do noroeste. En Canarias daranse ventos de compoñente norte con intervalos de forte.

Por último, o portavoz do AEMET indicou que de cara ao fin de semana espérase "unha inestabilidade xeneralizada con posibilidade de choiva e descenso notable das temperaturas en zonas do leste". Tamén se esperan probables precipitacións nas illas de máis relevo, e pouco nubrado no sur.