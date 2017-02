Sindicatos e patronal de estibadores retoman este martes a negociación para evitar a folga

Os sindicatos e a patronal da estiba retoman a negociación sobre a reforma do sector este martes, a unha semana de que o 6 de marzo arrinque o calendario de folgas convocada nos portos, e despois de que o Goberno xa aprobase este venres o texto legal de reestruturación do gremio.

Os representantes da patronal Anesco e dos sindicatos Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO., UXT, CIG e CXT volveranse a sentar á mesa de negociación ás 16.00 horas de hoxe, baixo a mediación o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Pena.

As dúas partes retoman a negociación que suspenderon o pasado mércores ante a petición da patronal de tomarse uns días para calcular o número de estibadores que pode subrogar en cada porto.

A garantía do emprego do colectivo de 6.150 estibadores que traballan nos portos e as súas condicións laborais, mediante a articulación dun rexistro ou da súa subrogación, constitúe unha das principais reivindicacións do gremio ante a reforma do sector.

O Goberno aprobou a reforma o venres sen incluír estas peticións ao asegurar que non o permite a UE, que é quen ten que validar a reestruturación do sector para que España non sexa multada por contravenir a normativa comunitaria.

Por iso, o Ministerio de Fomento emprazou a sindicatos e patronal a dirimir esta e outras reivindicacións do sector que tampouco tiveron cabida no Real Decreto Lei co que se aprobou a reforma no marco da negociación colectiva. Ademais, para facilitar as conversacións, facilitou un mediador.

O venres, tras a aprobación da reforma no Consello de Ministros, o titular de Fomento, Íñigo de la Serna, chamou ás dúas partes a "intensificar as negociacións estes días", ante o seu convencemento de que "con vontade, pódese chegar a acordos".

OBXECTIVO, EVITAR A FOLGA NOS PORTOS.

A consecución dun acordo durante esta semana podería evitar o calendario de tres semanas de paro convocado nos portos polos estibadores a partir do luns seguinte, 6 de marzo, uns paros que terían un grave impacto na economía pois afectan a un sector básico.

Os estibadores garanten a carga e descarga da mercadoría que entra e sae do país por mar, un volume anual valorado nuns 200.000 millóns de euros, que supón o 86% das exportacións e o 60% das importacións.

En paralelo, o Goberno, tras aprobar a reforma en Consello de Ministros, ten agora un prazo dun mes para lograr os apoios parlamentarios que aínda non ten para que a nova norma logre a preceptiva validación do Congreso.

Fomento asegura que urxe reformar o sector da estiba para evitar que o Tribunal de Xustiza da UE impoña unha sanción a España.

No entanto, tamén defende que o cambio permitirá liberalizar a estiba para que deixe de ser o "único sector económico do país no que as empresas non poden contratar libremente aos seus traballadores" e aumentar así a competitividade nos portos.