TURISMO.- Os viaxeiros aloxados en establecementos galegos de turismo rural diminuíron un 8% en xaneiro

Os viaxeiros aloxados en establecementos galegos de turismo rural diminuíron un 8,21% no mes de xaneiro con respecto ao comezo do ano anterior.

Segundo os datos feitos públicos este martes polo Instituto Nacional de Estatística, polos establecementos galegos de turismo rural pasaron durante o primeiro mes do ano 4.625 viaxeiros, un 8,21% menos que o ano anterior. Destes, a maior parte --4.208-- procedían de España, mentres que 417 eran estranxeiros.

Con todo, as pernoctacións neste tipo de establecementos en xaneiro creceron un 8,5%, ata as 8.117. A estancia media foi de 1,76 días.

Os aloxamentos rurais da comunidade galega rexistraron en xaneiro unha ocupación media do 5,51% das súas prazas e do 6,17% das súas habitacións --o 12,24% das súas prazas en fin de semana--. Os prezos creceron, pola súa banda, case dous puntos.

CAÍDA NOS ESTABLECEMENTOS EXTRAHOTELEIROS

Os establecementos extrahoteleiros galegos --turismo rural, cámpings e apartamentos turísticos-- rexistraron caídas nos seus usuarios no primeiro mes do ano.

En concreto, os viaxeiros aloxados en apartamentos turísticos diminuíron un 20,66%, ata as 3.727 persoas, das cales 3.185 eran españolas e 541 estranxeiras.

As pernoctacións neste tipo de establecementos caeron un 8,42%, ata as 11.519 e a estancia media situouse nos 3,09 días. En total, en xaneiro, ocupáronse o 10,3% das súas prazas e o 22,55% dos seus apartamentos.

Finalmente, os cámpings galegos rexistraron en xaneiro 132 pernoctacións --un 51,82% menos-- e 81 viaxeiros aloxados --un 43,75% menos--.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, as pernoctacións realizadas en aloxamentos turísticos extrahoteleiros (apartamentos, cámpings e aloxamentos de turismo rural) en España excederon os 5,7 millóns no primes mes do ano, o que supón un aumento do 6,1% fronte a xaneiro de 2016.

Esta tendencia positiva viuse impulsada tanto polas pernoctacións de residentes, que repuntaron un 1,9%, como polo aumento do 7,2% das realizadas por non residentes. A estancia media foi de 6,6 pernoctacións por viaxeiro.

En xaneiro, 371.341 viaxeiros residentes en España realizaron máis de 1,15 millóns de pernotacións en aloxamentos colectivos extrahoteleros, que se suman aos 3,9 millóns de pernoctacións realizadas por 403.837 viaxeiros do resto de Europa e ás 666.092 pernoctacións contabilizadas por 101.682 viaxeiros do resto do mundo.

As pernoctacións en apartamentos turísticos creceron un 7,5% en xaneiro, cun aumento das dos residentes do 9,4% e un incremento dos non residentes do 7,2% das realizadas polos estranxeiros. A estancia media baixa un 0,9% respecto de xaneiro de 2016, situándose en 7,3 pernoctacións por viaxeiro.

En xaneiro ocupáronse o 34,4% das prazas ofertadas polos apartamentos turísticos, un 1,7% menos que o primeiro mes de 2016. O grao de ocupación en fin de semana situouse no 35,7%, cun descenso do 5,2%.