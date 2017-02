Pesca.- Preto de 3.000 nenos participarán en marzo en dúas campañas de consumo de produtos do mar da Xunta

Preto de 3.000 nenos de 50 centros educativos de distintas zonas de Galicia beneficiaranse no mes de marzo das campañas da Consellería do Mar 'O sabor da aventura está no mar' e 'Ponlle as pilas ao teu bocata', destinadas a promover o consumo de produtos do mar entre a poboación infantil.

En concreto, nese mes beneficiaranse da iniciativa 'O sabor da aventura está no mar' máis de 2.100 alumnos galegos. Esta campaña ten como obxectivo ampliar os coñecementos e o interese dos nenos sobre os produtos do mar na dieta e impulsar o seu consumo.

Ademais, busca achegar aos participantes á realidade dos portos e das vilas costeiras e ensinarlles a utilizar os produtos do mar desde o punto de vista gastronómico.

Para iso, contempla talleres lúdicos nos que se inclúe a realización dunha obra de teatro e outras actividades, así como excursións para coñecer as características do traballo dos profesionais do mar, os produtos que capturan, as súas propiedades nutritivas, o seu sabor e a súa textura.

CONSERVAS

Por outra banda, a campaña 'Ponlle as pilas ao teu bocata' chegará no mes de marzo a ao redor de 850 nenos coa finalidade de ampliar os seus coñecementos sobre as conservas de produtos do mar e as posibilidades que ofrecen no ámbito da alimentación.

Esta iniciativa tamén ten como obxectivos ensinar aos estudantes distintos tipos de produtos que poden atopar en conserva, que coñezan distintos tipos de envases destes alimentos e o proceso de fabricación, os produtos empregados e a historia do sector conserveiro.

Ademais, a través das actividades que inclúe esta campaña, aprenden a manipular os alimentos do mar desde un punto de vista gastronómico, empregando as conservas como base de pratos sinxelos.

Ambas as campañas están dirixidas a un público de entre 3 e 14 anos e forman parte do programa 'Aliméntate ben' do Plan Proxecta da Consellería de Cultura.