Os alumnos do taller de emprego de Vedra e Boqueixón (A Coruña) reciben os seus diplomas

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, participou este martes no acto de clausura e entrega de diplomas do taller de emprego Vedra-Boqueixón 2016, concedido pola Xunta a estes dous municipios.

Organizado pola Consellería de Economía, en colaboración cos concellos de Vedra e Boqueixón, o taller conxunto formou, durante o últimos seis meses, a 20 alumnos-traballadores, baixo a tutela de cinco profesionais que desenvolveron a súa actividade como director, mestres e persoal administrativo.

Todos eles foron os encargados de desenvolver, ao longo de medio ano, diversos traballos de acondicionamento en zonas dos dous municipios promotores. Con este fin, a Xunta achegou máis de 179.000 euros.

O proxecto formativo Vedra-Boqueixón 2016 levou a cabo ata 27 actuacións de acondicionamento e mantemento doutras tantas instalacións de ambos os concellos, nas especialidades de carpintaría e mobles e actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría.

En concreto, en Vedra acometeuse a rehabilitación da estación de ferrocarril de Santa Cruz de Ribadulla e realizouse o mantemento do CEIP Ortigueira, da escola de música, da casa da cultura, do centro cultural de Santa Baia, da pasarela peonil de Ximonde, da contorna do Museo Paz Campos e da Casa Consistorial, entre outras intervencións.

No caso de Boqueixón, levou a cabo o mantemento e conservación do centro de interpretación dos muíños e área recreativa de Gastrar, do local social de Sergude, dos campos de fútbol de Lestedo e Camporrapado, do campo da festa de Vigo, da Carballeira de Rodiño, dos campos da feira de Lestedo, Gastrar e Ledesma, das áreas recreativas de Subcira e Gastar e da contorna do Pico Sacro, entre outras cuestións.

FORMACIÓN PRÁCTICA

Ovidio Rodeiro destacou a importancia destes programas mixtos de formación e emprego porque "achegan unha formación eminentemente práctica" á vez que son "unha oportunidade para as persoas que se atopan nunha situación de desemprego".

Con estes talleres, a Xunta pretende ampliar as oportunidades laborais das persoas con dificultades para o acceso ao mercado de traballo.

O delegado territorial lembrou que na provincia puxéronse en marcha outros 23 talleres de emprego e oito de Garantía Xuvenil, para menores de 30 anos, sumando 600 alumnos beneficiados e un investimento de máis de 5.300.000 euros. Rodeiro indicou que, no conxunto da provincia, son un total de 72 concellos os que ao longo dos últimos meses desenvolveron ou están a desenvolver algunha destas iniciativas.