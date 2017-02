PwC destaca os cocientes de capital de Popular, cuxa evolución está suxeita ao cumprimento do plan de negocio

Price Waterhouse Coopers (PwC), auditor de Banco Popular, incluíu un parágrafo de énfase na auditoría das contas anuais consolidadas da entidade correspondentes ao exercicio 2016 sobre os cocientes de capital do banco presidido por Emilio Saracho, que se sitúa no 8,19% no caso do capital de máxima calidade CET-1 fully loaded a 1 de xaneiro de 2017.

No devandito parágrafo, chama a atención sobre o indicado pola entidade na memoria, onde describe o cumprimento dos distintos requirimentos de capital establecidos ao grupo polo Banco Central Europeo (BCE) como resultado do proceso de avaliación supervisora.

Así mesmo, describe que os administradores do banco formularon as contas anuais considerando que o grupo, con arranxo ás previsións actuais de negocio e a medidas específicas de capital, conta cos mecanismos de xeración de capital, tanto orgánicos como inorgánicos, para cumprir cos requirimentos de capital en 2017, e que a evolución dos cocientes de capital está, por tanto, suxeita ao cumprimento do plan de negocio, "actualmente en revisión", e á evolución de determinados aspectos externos.

Tras a fase de avaliación, o BCE estableceu un requirimento de capital CET-1 do 7,87% para o Popular en 2017, que a data 1 de xaneiro, tíñao xa situado no 10,57%. Con todo, o nivel de capital de máxima calidade 'fully loaded' que presenta a entidade está no 8,19%, por baixo do 10,8% que calculaba para o peche de 2016 cando lanzou a ampliación de capital de 2.500 millóns de euros. O propósito do banco é elevar este nivel de capital a polo menos o 12% en 2018.

Doutra banda, o auditor, que toma nota do cambio na presidencia da entidade tras o cesamento de Ángel Ron, considera que as contas consolidadas do banco reflicten a imaxe fiel da súa situación financeira.