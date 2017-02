Detidos catro mozos de Vigo por roubar a recadación dun comecartos nunha cafetaría en Arbo (Pontevedra)

A Garda Civil detivo a catro mozos veciños de Vigo como presuntos autores dun roubo nunha cafetaría da localidade pontevedresa de Arbo, onde subtraeran a recadación da máquina comecartos.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucederon durante a madrugada do pasado luns cando a Garda Civil tivo coñecemento de que se activou o sistema de alarmas nunha céntrica cafetaría de Arbo.

Apenas quince minutos despois de cometerse o roubo, o dispositivo de servizo activado para a localización e detención dos autores detectou un vehículo sospeitoso ocupado por catro persoas cando circulaba á altura do quilómetro 1,2 da estrada EP-5003 (A Cañiza-Arbo) e fíxoselle un seguimento ata que puido ser interceptado uns 700 metros despois, no punto quilométrico 0,800 da estrada EP-5005.

Ao proceder á identificación e rexistro dos ocupantes, os axentes localizaron nas inmediacións do vehículo un pasamontañas de cor negra e unha bolsa de plástico que lanzaran por un portelo do coche ao verse descubertos, que contiña 549 euros en moedas.

Ademais segundo engaden as mesmas fontes, no interior do vehículo atopouse un maletín con ferramentas, unha lanterna e unha bufanda tubular e no maleteiro, no interior dunha bolsa plástica, unha garrafa de gasoil e un anaco de mangueira.

ROUBO CON FORZA

Tras comprobar que do establecemento leváronse a recadación da máquina comecartos e en vista dos indicios e evidencias obtidas procedeuse á detención do catro ocupantes por un delito de roubo con forza.

Na inspección ocular realizada posteriormente no establecemento polo Equipo de Policía Xudicial da Garda Civil de Tui localizáronse pegadas de pisadas que se corresponden co calzado dalgúns dos detidos.

O dispositivo de servizo que levou a cabo a interceptación do vehículo e posterior detención dos seus ocupantes estaba integrado por efectivos do Posto da Garda Civil da Cañiza, que contaron co apoio e colaboración do Posto de Arbo.

Os arrestados, que no seu maior parte contan, segundo destaca a Benemérita, "cun amplo historial delituoso", serán postos durante a mañá deste martes a disposición do xulgado de Instrución de garda de Ponteareas.