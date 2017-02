A firma de hipotecas sobre vivendas aumenta en Galicia un 2,9% en 2016, o seu segundo ano consecutivo con incremento

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas aumentou en Galicia un 2,9% en 2016 en relación con 2015, ata 10.070, de forma que encadea o seu segundo incremento consecutivo, tras anos de descensos, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O capital prestado para estas máis de 10.000 hipotecas situouse en 931,19 millóns de euros, o que supón un lixeiro repunte, do 0,6%, respecto ao exercicio anterior.

O total de hipotecas ascendeu a 15.603 o pasado ano na comunidade galega, por un valor superior a 1.542 millóns. Distribuíronse entre leiras rústicas, con 628 operacións e un capital de 67,99 millóns, e --as maioritarias-- leiras urbanas, con 14.975 hipotecas, por máis de 1.474 millóns.

En canto ás leiras urbanas, as operacións repartíronse entre as 10.070 vivendas que se hipotecaron, 106 solares (por 41,39 millóns) e 4.799 leiras doutro tipo (que case alcanzaron os 501,44 millóns). A maior parte destas hipotecas subscribíronse con bancos (14.335, por 1.413,45 millóns), mentres que 640 correspóndense con outras entidades (60,58 millóns).

Pola súa banda, as hipotecas rexistradas sobre leiras rústicas tamén se realizaron fundamentalmente en bancos (531, cuxo valor foi de case 58,4 millóns). Un total de 97 materializáronse noutras entidades, por 9,59 millóns.

Ao lado das cancelacións de hipotecas, houbo en 2016 en Galicia 20.566, das que 12.455 correspondéronse con vivendas (319 con solares, 926 con leiras rústicas e 6.866 con outras leiras urbanas). A maioría (18.895) canceláronse en bancos.

Mentres, cambiaron 4.237 hipotecas, 3.551 por novación, 94 por subrogación do debedor e 592 por subrogación do acredor. Por natureza da leira, houbo cambios en 4.013 leiras urbanas --2.315 vivendas-- e 224 rústicas.

DECEMBRO

En canto a decembro de 2016, rexistráronse 808 hipotecas sobre vivendas galegas, un 17,3% menos que en novembro, pero un 0,6% máis que no mesmo mes de 2015. O capital prestado, 77,03 millóns, foi un 19,4% inferior ao do mes anterior, e un 10,4% inferior ao de decembro do anterior exercicio.

En total, constituíronse 1.166 hipotecas, por 142,87 millóns: 38 en leiras rústicas (4,99 millóns) e 1.128 en urbanas (137,88 millóns). Destas últimas, ademais das 808 operacións sobre vivendas, catro foron hipotecas sobre solares e 316 sobre outras urbanas. A maior parte, 1.058, asináronse en bancos.

No que respecta ás rústicas, tamén os bancos acapararon a maior parte das hipotecas, cun total de 33, por uns 2,97 millóns de euros.

A comunidade rexistrou 1.589 cancelacións de hipotecas o último mes do ano, 991 sobre vivendas, 51 sobre leiras rústicas, 31 en solares e 516 noutras urbanas. Ata 1.484 estaban subscritas en bancos.

Por último, contabilizáronse 267 cambios rexistrais en decembro: 246 novaciones, seis subrogacións do debedor e 15 do acredor. Un total de 123 dos cambios executáronse en hipotecas de vivendas.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas aumentou un 14% en 2016 respecto ao ano anterior, ata sumar 281.328, encadeando así o seu terceiro aumento anual consecutivo despois de sete anos de caídas.

Desde 2007, a firma de hipotecas sobre vivendas viña rexistrando descensos, a maior parte deles de dous díxitos. En concreto, en 2013 baixaron un 27,1%, mentres que en 2012, 2011 e 2008 retrocederon máis dun 32%. En 2009 diminuíron un 22,2%, en tanto que en 2010 e 2007 as caídas foron máis moderadas, do 6,6% e do 7,7%, respectivamente.

No exercicio 2014 rompeu finalmente esta tendencia e as hipotecas sobre vivendas creceron un 2,3%. Ao ano seguinte, en 2015, a firma de hipotecas sobre vivendas disparouse un 20,8%. Este ano o incremento foi menor, do 14%, pero tamén de dous díxitos.

O importe medio das hipotecas constituídas sobre vivendas subiu un 2,8% en 2016, ata os 109.759 euros, mentres que o capital prestado repuntó un 17,2% no conxunto do ano, ata os 30.878 millóns de euros.

Por comunidades autónomas, as que rexistraron un maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas en 2016 foron Andalucía (53.733), Madrid (47.801) e Cataluña (45.873).

Todas as comunidades autónomas incrementaron a firma de hipotecas sobre vivendas o ano pasado. Os maiores aumentos corresponderon a Castilla-La Mancha (+23,8%), Aragón (+19,3%) e Extremadura (+18,7%) e os menores a Galicia (+2,9%), Navarra (+5,9%) e Asturias (+8,4%).

As comunidades nas que se prestou máis capital para a constitución de hipotecas sobre vivendas en 2016 foron Madrid (7.319,6 millóns de euros), Cataluña (5.773,2 millóns) e Andalucía (5.086,1 millóns de euros).