Gran parte da frota galega permanece amarrada a porto, salvo o marisqueo á boia

Gran parte a frota galega atópase amarrada a porto polo temporal que este martes afecta á Comunidade, salvo o marisqueo á boia que saíu faenar en diversos puntos do interior das rías, principalmente na provincia de Pontevedra.

Segundo diversas confrarías consultadas por Europa Press, nas provincias da Coruña e Pontevedra a frota atópase maioritariamente amarrada, tanto en baixura como en arrastre no caso do porto de Celeiro, segundo explica o seu patrón maior, Domingo Rey.

Respecto diso, o presidente da Federación de Confrarías de Galicia, Tomás Fajardo, destaca que "o máis lóxico" é que a frota non salga a faenar este martes ante o mal estado do mar.

Pola súa banda, o presidente das confrarías da Coruña, Daniel Formoso, sinala que toda a frota de baixura non saíu en portos como o de Muros, aínda que o marisqueo traballa en zonas como Noia.

Neste sentido, a patroa maior de Vilanova de Arousa (Pontevedra), María José Vales, explica que alí "non hai mal tempo", polo que o marisqueo á boia saíu a traballar con raño sen problema.

A borrasca localizada no Atlántico norte mantén este martes o temporal no mar na Comunidade galega por ondas que puntualmente superarán o sete metros no litoral norte, con fortes refachos de vento.