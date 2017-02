Investigado un menor de idade por roubar 400 euros nunha casa á que foi a vender rifas en Nigrán (Pontevedra)

A Garda Civil esclareceu un roubo que se cometeu nunha vivenda do municipio de Nigrán (Pontevedra), polo que investiga a un mozo menor de idade como presunto autor do mesmo pola subtracción de 400 euros nunha casa na que foi a vender rifas.

Segundo informou o Instituto Armado, as investigacións levadas a cabo por efectivos do Posto da Garda Civil de Baiona-Nigrán iniciáronse como consecuencia da denuncia presentada esta semana por unha veciña do municipio de Nigrán polo roubo de 400 euros do interior da súa vivenda.

Segundo o relato da denuncia, os feitos sucederon en pleno día, cando entre as 11,20 e as 11,30 horas alguén entrara na vivenda, a través dunha xanela que estaba aberta, e levou 400 euros en metálico que gardaba no dormitorio da súa filla.

Por mor das primeiras indagacións estableceuse, segundo explican as mesmas fontes, unha liña de investigación para identificar e localizar ao principal sospeitoso. Trátase dun mozo que esa mesma mañá estivera en varias casas do barrio ofrecendo rifas para un sorteo que organizaban nun bar de Baiona.

RECOÑECEUNO

As pescudas concluíron cando a Garda Civil localizou a este mozo, un menor de 16 anos que, ante a presenza dos seus pais, recoñeceu a autoría do roubo.

O menor restituíu unha pequena cantidade de diñeiro que aínda levaba consigo e alegou que o resto, ata 205 euros, dérallo a un amigo para axudarlle a sufragar os gastos da obtención do permiso de conducir.

COLABORACIÓN CIDADÁ

As dilixencias instruídas, das que resulta investigado este mozo menor de idade, polos delitos de roubo con escalo e violación de morada, foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Vigo e á Fiscalía de Menores.

No marco das investigacións, segundo destacan as mesmas fontes, "foi fundamental a colaboración cidadá, que de maneira incesante comunica á Garda Civil multitude de datos".