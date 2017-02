As vivendas da Coruña revalorizáronse en máis 2.300 euros en 2016

As vivendas do municipio da Coruña aumentaron o seu valor medio en 2.333 euros en 2016, segundo o último informe elaborado polo portal inmobiliario Precioviviendas.com.

Segundo explicou Precioviviendas.com este martes a través dun comunicado, para a realización deste estudo analizou en decembro de 2016 as 114.829 vivendas que conforman o parque inmobiliario da cidade. Así, a suma agregada ofrece un valor de mercado de 24.059 millóns de euros, o que sitúa a variación anual do municipio no 1,13%.

En termos xerais, a plataforma apuntou que os prezos das vivendas en España atópanse á alza e soben de media un 4% ao final do ano. Neste sentido, no 68% dos municipios os prezos aumentaron máis dun 1%.

Para obter estes datos, a plataforma analiza de forma individualizada os datos de cada propiedade, posto que "non todas as vivendas compórtanse igual e tampouco o fan da mesma forma en cada momento".

O portal inmobiliario sinala que lanzou o pasado mes de xaneiro este servizo co que permite aos seus clientes coñecer a revalorización dos prezos de forma trimestral.